El capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, hace algunos días confirmó su llegada al Inter de Miami y ha provocado todo un furor entre los aficionados, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo.

Messi decidió no renovar con el PSG para continuar su carrera en otro lugar. Al principio, todos los aficionados del FC Barcelona se ilusionaron con tener nuevamente al argentino en el Camp Nou, pero la realidad fue otra.

El capitán de la selección Argentina prefirió la estabilidad de su familia, después de vivir un calvario en los últimos años, tanto en Barcelona como en París, es por ello que el 10 eligió Miami como su próximo destino.

“Tenía muchas ganas de volver al FC Barcelona, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví cuando me fui, no quería estar en la misma situación de nuevo. No quería dejar mi futuro en manos de otra persona”, señaló Messi

Con la llegada de Messi a la Major League Soccer (MLS) provocó que el Inter de Miami abra más plazas de trabajo, tienen siete vacantes ofertadas.

En el perfil oficial del Inter de Miami en Linked In, abrió búsquedas laborales para distintas áreas del club. Aunque ninguna tiene que ver con el plantel profesional. Tres de las oportunidades están referidas a puestos directivos o gerenciales: Coordinador de producción de video, Director de Recursos Humanos y Gerente de Marketing y Contenidos. Las otras dos búsquedas son para Administrador de Sistemas y Oficial de Seguridad.

