Lionel Messi: Inter de Miami da la bienvenida al argentino con un emotivo video

El astro argentino, Lionel Messi, confirmó en una entrevista que jugará en el Inter de Miami. Acto seguido, el equipo de la MLS de Estados Unidos publicó un emotivo video dándole la bienvenida al jugador.

Messi decidió no renovar con el PSG para continuar su carrera en otro lugar. Al principio, todos los aficionados del FC Barcelona se ilusionaron con tener nuevamente al argentino en el Camp Nou, pero la realidad fue otra.

El capitán de la selección Argentina prefirió la estabilidad de su familia, después de vivir un calvario en los últimos años, tanto en Barcelona como en París, es por ello que el 10 eligió Miami como su próximo destino.

“Tenía muchas ganas de volver al FC Barcelona, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví cuando me fui, no quería estar en la misma situación de nuevo. No quería dejar mi futuro en manos de otra persona”, señaló Messi

