El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó este martes que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titán Sports.

En la conversación mantenida en la cuenta oficial de la revista deportiva en la aplicación de vídeos cortos china Kuaishou, el reciente fichaje del Inter de Miami respondió a preguntas de actualidad de interés para los aficionados chinos, de los que dijo: “Siempre han sido buenos con nosotros”.

Messi declaró que pudo ver la final de la Liga de Campeones ganada por el Manchester City a pesar de la diferencia horaria en el gigante asiático, y afirmó que Pep Guardiola, con el que mantiene “contacto con frecuencia”, tras el título continental ha demostrado que “es el mejor entrenador del mundo”.

