El director deportivo del FC Barcelona, Deco, comparó a Moisés Caicedo con Sergio Busquets, Rodri y Kimmich

El FC Barcelona quiso fichar a Moisés Caicedo en el 2023, previo a su llegada al Chelsea y convertirse en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, pero económicamente su llegada era imposible, en el campo les parece atractiva.

El director del área de fútbol del FC Barcelona y exjugador portugués, Deco, mencionó a Moisés Caicedo durante una entrevista, y lo quiso comparar con otros grandes jugadores en la posición.

“El que se acerca un poco a Busquets es Rodri, que está en el Manchester City y no me imagino que lo van a vender; Kimmich es otro gran jugador que está en el Bayern Múnich. Si vamos mirando todo lo que existe en esta posición (mediocampista), veamos lo que pagó el Chelsea por (Moisés) Caicedo, no son jugadores fáciles de traer”, comentó la leyenda del Porto de Portugal.

