El FC Barcelona preguntó por el fichaje de Moisés Caicedo, antes de su traspaso al Chelsea

El traspaso de Moisés Caicedo al Chelsea se registró como el fichaje más caro en la historia de la Premier Legue, pero antes de concretarse esa transacción, el FC Barcelona se acercó para preguntar por el ecuatoriano.

Las actuaciones de Niño Moi en el Brighton fueron bastante destacadas en la temporada pasada, por lo que llamó la atención de grandes clubes como el Chelsea, Liverpool y el Arsenal, y entre ellos también estuvo el FC Barcelona.

El agente de Moisés Caicedo, Manuel Sierra, comentó al diario AS que el conjunto español quiso conocer la situación para el fichaje del ecuatoriano, pero por el alto costo no se pudo realizar.

“El Barça preguntó, pero era un tema inaccesible para ellos. Estaba claro. Al final, con el tema del Fair Play y demás, era un tema complicado”, mencionó el representante de futbolistas.

Lea más: El chileno Jordhy Thompson abrió la posibilidad de jugar con la Selección de Ecuador

A lo que agregó que existió ese sondeo, pero nunca llegó a ser una oferta formal de parte del FC Barcelona, pero el interés fue muy real. No obstante, la situación económica del conjunto español no le permitía hacer un pago tan grande, como fue el valor que el Brighton pidió por Caicedo

Al final del mercado de fichajes, Niño Moi fue fichado por el Chelsea, y poco a poco ha ido mejorando su nivel para ser una pieza clave en el equipo de Mauricio Pochettino. Además, ya busca su primer título, la Copa de la Liga.