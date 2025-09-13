Lamine Yamal, baja en el FC Barcelona para la próxima fecha de la Liga de España

El entrenador del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/FC-Barcelona target=_blank>Barcelona</a>, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lamine-yamal target=_blank>Lamine Yamal</a> será baja para el partido de este domingo contra el Valencia</b> y duda para el duelo del próximo jueves contra el... <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/leandro-yepez-jugador-exapromo-costa-fallecidos-ataque-manta-CA10108569 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-debut-piero-hincapie-arsenal-vs-nottingham-forest-resultado-premier-league-KA10108367 target=_blank></a> <b></b> <b></b>