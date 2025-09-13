Fútbol Internacional
13 sep 2025 , 09:43

Lamine Yamal, baja en el FC Barcelona para la próxima fecha de la Liga de España

   
  • Lamine Yamal, baja en el FC Barcelona para la próxima fecha de la Liga de España
    Lamine Yamal no jugará con el FC Barcelona en la próxima fecha de la Liga de España.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero Lamine Yamal será baja para el partido de este domingo contra el Valencia y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis, y ha criticado la gestión del seleccionador español Luis de la Fuente.

"No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", ha señalado el técnico alemán.

Este contratiempo llega después de que Lamine Yamal disputara 79 y 73 minutos, respectivamente, en las victorias de España frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) los días 4 y 7 de septiembre en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Previamente, el extremo había completado los tres partidos oficiales del curso con el Barça.

Lea más: Leandro Yépez, jugador del Exapromo Costa, se suma a los fallecidos del ataque en Manta

En este sentido, Flick ha comentado que no ha hablado con De la Fuente -"casi no hablo español y él casi no habla inglés", ha argumentado-, pero ha remarcado que la comunicación con la selección española "podría mejorar".

Respecto al resto de jugadores, el técnico alemán ha confirmado que Frenkie de Jong no estará disponible por lesión y ha anunciado que el centrocampista Marc Bernal irá al banquillo.

Lea más: ​​​​​​Arsenal, sin el debut de Piero Hincapié, goleó 3-0 al Nottingham en la Premier League

También se ha referido a la situación del centrocampista Gavi, que lleva dos semanas de baja por unas molestias en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023.

"Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble, lo da todo por el club. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. Para mí, tiene que trabajar y esforzarse en ver cómo evoluciona. No queremos presionarle ni precipitarnos. Tiene que volver en buena forma, con confianza en su cuerpo", ha detallado.

Temas
Fútbol
Champions League
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Fútbol España
FC Barcelona
Hansi Flick
Lamine Yamal
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas