John Mercado será nuevo compañero de Ángelo Preciado en el Sparta Praga

El Sparta Praga quiere juntar a ecuatorianos en su equipo, tras contar con Ángelo Preciado como pieza importante en su 11 inicial, los checos están a un paso de cerrar la contratación de John Mercado.

El extremo ecuatoriano tuvo varias temporadas destacadas con el AVS de Portugal e incluso llegó a la selección de Ecuador con Sebastián Beccacece.

Por esa razón, el Sparta Praga pagará alrededor de USD 4.5 millones por Mercado al cuadro luso en este mercado de pases, según el portal Infotbal.

Lea más: Ecuador compite con Suiza por un jugador de 15 años para la selección

El medio señala que John viajará en los próximos días a Praga para firmar su contrato y realizar los chequeos médicos necesarios.