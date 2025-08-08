Fútbol Internacional
John Mercado será nuevo compañero de Ángelo Preciado en el Sparta Praga

El Sparta Praga llegó a un acuerdo de alrededor de USD 4.5 millones con el AVS de Portugal para fichar a John Mercado.

   
    John Mercado será nuevo compañero de Ángelo Preciado.( Redes sociales )
El Sparta Praga quiere juntar a ecuatorianos en su equipo, tras contar con Ángelo Preciado como pieza importante en su 11 inicial, los checos están a un paso de cerrar la contratación de John Mercado.

El extremo ecuatoriano tuvo varias temporadas destacadas con el AVS de Portugal e incluso llegó a la selección de Ecuador con Sebastián Beccacece.

Por esa razón, el Sparta Praga pagará alrededor de USD 4.5 millones por Mercado al cuadro luso en este mercado de pases, según el portal Infotbal.

El medio señala que John viajará en los próximos días a Praga para firmar su contrato y realizar los chequeos médicos necesarios.

John Mercado debutó con la selección de Ecuador.
John Mercado debutó con la selección de Ecuador. ( Redes sociales )

En la temporada más reciente, Mercado anotó cuatro goles y repartió tres asistencias en 36 partidos disputados, además de ayudar para que su equipo evite descender.

Por su parte, Preciado ya disputa su tercer año en el Sparta Praga con nueve asistencias y tres goles en 48 partidos.

El cuadro checo está jugando las rondas previas de la Conference League ante Ararat Armenia, tras ganar 4-1 en la ida, para buscar su clasificación a la fase de liga.

