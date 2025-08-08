Fútbol Nacional
08 ago 2025 , 11:02

Éver Hugo Almeida: “Yo creo que Mushuc Runa va a descender”

El ex entrenador del Mushuc Runa, Éver Hugo Almeida, no considera que su equipo se mantendrá en la máxima categoría de la LigaPro sin importar los cambios de dirección.

   
    Mushuc Runa se ubica último en la tabla de posiciones de la LigaPro.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
El Mushuc Runa no vive su mejor presente en la LigaPro, después de una gran participación en la Copa Sudamericana, y el ex entrenador del club sentenció el destino del plantel.

Éver Hugo Almeida fue despedido del ponchito el pasado 22 de julio, la directiva de Alfonso Chango contrató a Fabián Frías, pero ya reemplazó al argentino con Paúl Vélez.

A pesar de los cambios, el estratega paraguayo ya tiene claro el futuro del club. “Es difícil mantener una situación complicada con un equipo pequeño. Yo creo que Mushuc Runa va a descender, es como que se rompió algo”, dijo Almeida en Deportes Uno.

Lea más: Ecuador compite con Suiza por un jugador de 15 años para la selección

Sin embargo, el entrenador paraguayo se sintió conforme con el trabajo en el club. “Mushuc Runa es manejado por indígenas, es un club lindo con gente preparada”, señaló.

Éver Hugo Almeida habló del futuro del Mushuc Runa.
Éver Hugo Almeida habló del futuro del Mushuc Runa. ( API )

Con Éver Hugo Almeida al mando, el Mushuc Runa quedó líder de su grupo de la Copa Sudamericana y clasificó a los octavos de final para medirse con Independiente del Valle.

Lea más: Luis Alfonso Chango: "Si ganan hay sueldo, de lo contrario nada. No estamos conformes, estamos pasando vergüenza"

No obstante, todos los otros torneos han sido malos para el ponchito en este 2025, pues quedaron eliminados en los 16 avos de final de la Copa Ecuador.

Mientras que en la LigaPro, el Mushuc Runa ocupa el puesto 16 con 17 puntos, a siete unidades para salir del cuadrangular del descenso.

