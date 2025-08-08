Agenda deportiva del fin de semana, del 9 y 10 de agosto

El fútbol nacional e internacional tiene varios partidos destacados entre este sábado 9 y domingo 10 de agosto. El fin de semana contará con varios partidos destacados.

Además de los partidos de la LigaPro y las actuaciones de los ecuatorianos en el exterior, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán se enfrentarán en un amistoso.

Así mismo, la liga inglesa ya prepara su regreso con la disputa de la Community Shield.

