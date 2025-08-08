Fútbol Internacional
08 ago 2025 , 09:10

Agenda deportiva del fin de semana, del 9 y 10 de agosto

Los fanáticos de fútbol se alistan para ver el inicio de las grandes ligas de Europa y se disputará la final de la Community Shield, además de los partidos de la LigaPro.

   
  Agenda deportiva del fin de semana, del 9 y 10 de agosto
    Barcelona SC, AC Milan y Chelsea son los protagonistas de los partidos del fin de semana.( Ecuavisa )
El fútbol nacional e internacional tiene varios partidos destacados entre este sábado 9 y domingo 10 de agosto. El fin de semana contará con varios partidos destacados.

Además de los partidos de la LigaPro y las actuaciones de los ecuatorianos en el exterior, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán se enfrentarán en un amistoso.

Así mismo, la liga inglesa ya prepara su regreso con la disputa de la Community Shield.

Sábado 9 de agosto

  • Club Brujas vs. Cercle Brugge | 09:00 | Liga de Bélgica
  • Leeds United vs. Milan | 09:00| amistoso
  • Mushuc Runa vs. Libertad | 14:00 | LigaPro
  • Aucas vs. Liga de Quito | 16:30 | LigaPro
  • Flamengo vs. Mirassol | 16:30 | Liga de Brasil
  • RB Bragantino vs. Inter de Porto Alegre | 16:30 | liga de Brasil
  • Manta vs. Independiente del Valle | 19:00| LigaPro

    • Domingo 10 de agosto

  • Crystal Palace vs. Liverpool | 09:00 | Community Shield
  • Chelsea vs. Milan | 09:00 | amistoso
  • Vinotinto vs. Técnico Universitario | 13:00 |LigaPro
  • Macará vs. Delfín | 15:30 | LigaPro
  • El Nacional vs. Barcelona | 18:00 | LigaPro
  • Orlando City vs. Inter Miami | 19:00 | MLS
    Recomendadas