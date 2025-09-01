Fútbol Internacional
¡Oficial! Jeremy Sarmiento, nuevo jugador del US Cremonese de Italia

Jeremy Sarmiento llega en condición de cedido al US Cremonese porcedente del Brighton & Hove Albion

   
    Jeremy Sarmiento, nuevo jugador del US Cremonese( Foto: Cremonese )
Se hizo oficial. El ecuatoriano Jeremy Sarmiento fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del US Cremonese, club que milita en la primera división del fútbol italiano para esta temporada.

El volante tricolor llega en condición de cedido desde el Brighton & Hove Albion, en busca de mayor continuidad para demostrar todo su potencial en el terreno de juego.

Durante su paso por Brighton, Sarmiento mostró destellos de calidad, aunque no logró consolidarse como titular. Fue cedido previamente a clubes como West Bromwich Albion, Ipswich Town y Burnley, acumulando experiencia en el fútbol inglés.

Ahora, en el Cremonese, el objetivo de Sarmiento será afianzarse como titular, recuperar su mejor nivel y así ganarse un lugar en la selección ecuatoriana, que se prepara para el Mundial 2026.

Con este traspaso, Sarmiento se convierte en el tercer ecuatoriano en el fútbol italiano actualmente, y el segundo en la Serie A, junto a Pervis Estupiñán. Por su parte, John Yeboah compite en la Serie B con el Venezia.


