¡Oficial! Jeremy Sarmiento, nuevo jugador del US Cremonese de Italia

Se hizo oficial. El ecuatoriano<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-sarmiento-italia-nuevo-jugador-cremonese-fichaje-FC10035123> Jeremy Sarmiento </a>fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del <b>US Cremonese</b>, club que milita en la <b>primera división del fútbol italiano para esta </b>temporada. El<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-arsenal-examenes-medicos-anuncio-oficial-MC10035678></a>