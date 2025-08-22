Isak, apartado del Newcastle otro fin de semana

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alexander-isak-arremete-contra-el-newcastle-y-sentencia-su-salida-LJ9964580><b>Alexander Isak</b>,</a> delantero del <b>Newcastle United,</b> no estará convocado para el partido de este lunes contra el <b>Liverpool,</b> según confirmó este viernes su entrenador, <b>Eddie Howe</b>, en rueda de prensa. El<b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-madre-y-agente-de-adrien-rabiot-arremete-contra-el-marsella-IG9976381></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b>