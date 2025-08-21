Fútbol Internacional
La madre y agente de Adrien Rabiot arremete contra el Marsella

Véronique Rabiot, madre y agente de Adrien Rabiot, criticó duramente al Olympique de Marsella en una entrevista con la radio RTL, arremetiendo contra el club por haber apartado a su hijo del primer equipo.

   
    Veronique Rabiot junto a su hijo Adrien
La madre y agente de Adrien Rabiot, negó que el incidente en el vestuario con su compañero Jonathan Rowe haya sido de una "gran violencia", como alegó la dirección del club marsellés.

"Nadie resultó herido, nadie fue al hospital, no hubo narices rotas, ni labios partidos, ni puntos de sutura, así que no lo entiendo muy bien", afirmó Véronique Rabiot.

Añadió que, en el momento del incidente, estaban en el vestuario el entrenador, Roberto de Zerbi, y el director deportivo, el exfutbolista Medhi Benatia.

"¿Cómo se puede imaginar que haya una pelea de una violencia inaudita y que nadie intervenga? No me lo creo", añadió Véronique Rabiot.

Veronique Rabiot añadió que su hijo, de 30 años e internacional con Francia en 53 ocasiones, no rechaza que hubiera un incidente, sino la gravedad que se le ha dado en el club.

"El señor de Zerbi habla de traición pero es Adrien quien ha sido traicionado. No está enojado ni triste, solo profundamente decepcionado".

"Cada día la historia se vuelve más violenta. Están mintiendo. No se trata de un altercado, la gerencia claramente lo está usando como excusa para expulsar a Adrien", afirmó Véronique.

