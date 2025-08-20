Alexander Isak arremete contra el Newcastle y sentencia su salida

El sueco Alexander Isak, delantero del Newcastle United, sentenció su adiós del club inglés y dijo que la confianza se ha roto después de que se hayan incumplido promesas y que un cambio es "mejor para todos".

El delantero, elegido en el once ideal de la Premier League en la gala de la PFA celebrada este martes, decidió no acudir a la celebración porque "no era lo correcto" con la situación actual.

"He estado en silencio durante mucho tiempo mientras otros hablaban. Este silencio ha permitido a la gente empujar la propia versión de lo ocurrido, aunque ellos saben que no refleja lo que realmente se ha dicho y acordado en privado", dijo Isak en sus redes sociales.

"La realidad es que se hicieron promesas y el club ha sabido mi posición desde hace mucho tiempo. Cuando se rompen promesas, la confianza se rompe y la relación no puede continuar. Eso es lo correcto para mí ahora y por eso un cambio es lo mejor para todos, no solo para mí".

La intención de Isak es marcharse al Liverpool antes de que cierre el mercado de fichajes, pero el Newcastle valora al sueco en USD 202 millones y los 'Reds', en su primera y única oferta, sólo llegaron hasta USD 130 millones.

Como respuesta a esto, el Newcastle publicó otro comunicado explicando la situación desde su punto de vista."