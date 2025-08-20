Fútbol Internacional
Alexander Isak arremete contra el Newcastle y sentencia su salida

El delantero sueco Alexander Isak acusó mediante redes sociales que su actual equipo Newcastle United de incumplir promesas y romper la confianza, aunque el equipo inglés niega un acuerdo de salida a pesar del interés del Liverpool.

   
    Alexander Isak decidió no acudir a la gala de la PFA porque "no era lo correcto" con la situación actual.( Redes )
El sueco Alexander Isak, delantero del Newcastle United, sentenció su adiós del club inglés y dijo que la confianza se ha roto después de que se hayan incumplido promesas y que un cambio es "mejor para todos".

El delantero, elegido en el once ideal de la Premier League en la gala de la PFA celebrada este martes, decidió no acudir a la celebración porque "no era lo correcto" con la situación actual.

"He estado en silencio durante mucho tiempo mientras otros hablaban. Este silencio ha permitido a la gente empujar la propia versión de lo ocurrido, aunque ellos saben que no refleja lo que realmente se ha dicho y acordado en privado", dijo Isak en sus redes sociales.

Lea más: La Premier League gastó más de USD 2,7 mil millones en fichajes

"La realidad es que se hicieron promesas y el club ha sabido mi posición desde hace mucho tiempo. Cuando se rompen promesas, la confianza se rompe y la relación no puede continuar. Eso es lo correcto para mí ahora y por eso un cambio es lo mejor para todos, no solo para mí".

La intención de Isak es marcharse al Liverpool antes de que cierre el mercado de fichajes, pero el Newcastle valora al sueco en USD 202 millones y los 'Reds', en su primera y única oferta, sólo llegaron hasta USD 130 millones.

Como respuesta a esto, el Newcastle publicó otro comunicado explicando la situación desde su punto de vista."

"Somos muy claros en que Alex está bajo contrato y que no se hizo ningún acuerdo para que se marchara del Newcastle United este verano. Queremos mantener a los mejores jugadores, pero también entendemos que ellos tienen sus propios deseos y escuchamos sus intenciones", dijo el Newcastle.

"Como hemos explicado a Alex y a sus representantes, siempre tomamos en consideración los mejores intereses para el club, hemos sido muy claros con que las condiciones para una venta en este verano no se han dado. No prevemos que esas condiciones se vayan a dar", culminó el equipo inglés.

