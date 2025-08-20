Alexander Isak arremete contra el Newcastle y sentencia su salida

El sueco <b>Alexander Isak</b>, delantero del <b>Newcastle United</b>, sentenció su adiós del club inglés y dijo que <b>la confianza se ha roto después de que se hayan incumplido promesas</b> y que un cambio es mejor <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-premier-league-gasto-mas-de-usd-27-mil-millones-en-fichajes-XM9925437 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liverpool target=_blank></a></b> <b></b>