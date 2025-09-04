Independiente, eliminado de la Sudamericana por sanción de la Conmebol

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL anunció este jueves una dura sanción contra Independiente de Avellaneda, que queda eliminado de la Copa Sudamericana 2025 como consecuencia de los graves incidentes ocurridos durante el partido frente a Universidad de Chile. La resolución fue tomada tras una revisión detallada de los hechos, priorizando la seguridad y el orden en el torneo.

Como resultado de esta decisión, el conjunto chileno avanza directamente a los cuartos de final del certamen, sin necesidad de disputar el encuentro de vuelta. Esta medida también altera el cuadro de la competición, otorgando a Universidad de Chile una ventaja competitiva de cara a la siguiente fase.

Además de la eliminación, la sanción incluye una pena deportiva adicional para Independiente: el club argentino deberá jugar siete partidos a puertas cerradas en futuras competencias organizadas por la CONMEBOL. Esta determinación busca enviar un mensaje contundente contra la violencia y reforzar la disciplina dentro de los torneos continentales.

Universidad de Chile, por su parte, ya conoce a su próximo rival: se enfrentará a Alianza Lima en la instancia de cuartos de final. El equipo chileno se prepara ahora para una serie clave que podría acercarlo aún más a una histórica clasificación a semifinales.

La decisión ha generado un fuerte impacto en Argentina, especialmente entre los hinchas del “Rojo”, que ven cómo su equipo queda marginado de la competencia de forma prematura. El club aún no se ha pronunciado oficialmente, aunque se espera que recurra la sanción en las próximas horas.

Mientras tanto, los seguidores de Independiente deberán esperar varios meses antes de volver a ver a su equipo en acción a nivel internacional y con público en las gradas. La medida representa un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo institucional para una de las entidades más históricas del fútbol sudamericano.