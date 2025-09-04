Independiente, eliminado de la Sudamericana por sanción de la Conmebol

La<b> Unidad Disciplinaria de la <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-fueron-los-violentos-incidentes-de-manera-cronologica-en-el-independiente-vs-u-de-chile-DK9972630>CONMEBOL</a> </b>anunció este jueves una dura sanción contra Independiente de Avellaneda, que queda eliminado de la <b>Copa Sudamericana 2025</b> como consecuencia de los graves<b></b> <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-duelo-entre-independiente-y-la-u-de-chile-no-se-volvera-a-jugar-y-ambos-podrian-quedar-fuera-del-torneo-DK9972342></a></b> <b></b> <b></b><b></b>