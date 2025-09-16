Independiente del Valle recibirá a Once Caldas con estadio lleno

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a></b> se prepara para recibir al <b>Once Caldas</b> de Colombia en los<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-liga-de-quito-copas-sudamericana-y-libertadores-DB10118478 target=_blank>cuartos de final de la Copa Sudamericana</a></b>, en un partido que se jugará a estadio lleno. Así lo confirmó <b>Santiago Morales</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-del-valle-y-su-historial-adverso-contra-clubes-colombianos-PC10121943 target=_blank></a></b>