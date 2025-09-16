Fútbol Internacional
Independiente del Valle recibirá a Once Caldas con estadio lleno

Independiente del Valle recibirá con estadio lleno este miércoles al Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, así lo aseguró Santiago Morales, directo del club.

   
    Independiente del Valle recibirá este miércoles a Once Caldas ( API )
Independiente del Valle se prepara para recibir al Once Caldas de Colombia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que se jugará a estadio lleno.

Así lo confirmó Santiago Morales, directivo del club, quien detalló la logística para el encuentro. "Once Caldas nos dijo que llegarían alrededor de 4 mil personas, por lo que reservamos la Tribuna y Palco Oriental para ellos", afirmó.

El directivo también aseguró que el resto del estadio estará completamente lleno. El club vendió 2 mil entradas, mientras que otras 800 serán entregadas a la CONMEBOL y a los auspiciantes.

Morales se mostró cauteloso sobre el rival: "Once Caldas eliminó a un equipo importante argentino, no será un duelo fácil. Estamos muy conscientes de lo que nos estamos jugando", declaró.

Finalmente, el directivo se refirió al futuro de los jugadores Claudio Spinelli y Mateo Carabajal. "Tuvimos ofertas por ellos, pero accedieron a quedarse. Ambos tienen contrato hasta 2027, veremos qué sucede en diciembre", concluyó.

