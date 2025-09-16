Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 10:34

Independiente del Valle y su historial adverso contra clubes colombianos

Independiente del Valle y Once Caldas saldrán este miércoles, en Quito, al partido de ida por los cuartos de final en busca de un pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

   
  • Independiente del Valle y su historial adverso contra clubes colombianos
    Deportes Tolima en su victoria ante Independiente del Valle, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2022
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle y Once Caldas saldrán este miércoles, en Quito, al partido de ida por los cuartos de final en busca de un pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se prepara con el objetivo de revertir un historial desfavorable frente a clubes colombianos. Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Junior FC y Atlético Nacional han sido los rivales y todos los enfrentamientos han sido por Copa Libertadores.

Los rayados registran solamente una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

Lea también: Independiente del Valle y Liga de Quito entran en acción en la Sudamericana y Libertadores

La única vez que Independiente pudo celebrar un triunfo ante un club colombiano fue en 2020, cuando venció al Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores con goles de Fernando Guerrero, Moisés Caicedo y Lorenzo Faravelli.

Moises Caicedo celebrando su gol ante Junior de Barranquilla en 2020.
Moises Caicedo celebrando su gol ante Junior de Barranquilla en 2020. ( REDES )

A pesar de este historial, el equipo de Sangolquí vive uno de sus mejores momentos. El actual campeón de la Copa Sudamericana (2019 y 2022) ya aseguró su clasificación anticipada a la próxima Copa Libertadores, demostrando su gran momento deportivo.

Su rival, el Once Caldas, aseguró el segundo puesto en el Grupo F con 12 puntos y en octavos de final venció al argentino Huracán, derrotándolo por 1-0, en Colombia y por 1-3, en Argentina

El partido se jugará este jueves a las 19:30 (hora local) en el estadio Banco Guayaquil y será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza.

Temas
Copa Sudamericana
Independiente del Valle
Sangolquí
Noticias
Recomendadas