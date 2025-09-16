Independiente del Valle y su historial adverso contra clubes colombianos

Independiente del Valle y Once Caldas saldrán este miércoles, en Quito, al partido de ida por los cuartos de final en busca de un pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se prepara con el objetivo de revertir un historial desfavorable frente a clubes colombianos. Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Junior FC y Atlético Nacional han sido los rivales y todos los enfrentamientos han sido por Copa Libertadores.

Los rayados registran solamente una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

La única vez que Independiente pudo celebrar un triunfo ante un club colombiano fue en 2020, cuando venció al Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores con goles de Fernando Guerrero, Moisés Caicedo y Lorenzo Faravelli.