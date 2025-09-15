Fútbol Internacional
Independiente del Valle y Liga de Quito entran en acción en la Sudamericana y Libertadores

Dos clubes ecuatorianos vuelven a escena en las copas: Liga de Quito busca dar el golpe en la Libertadores e Independiente del Valle quiere extender su idilio en la Sudamericana.

   
El fútbol ecuatoriano vuelve a ponerse bajo los reflectores internacionales con dos representantes en las fases decisivas de los torneos de la Conmebol. Liga de Quito, en la Copa Libertadores, e Independiente del Valle, en la Copa Sudamericana, mantienen viva la ilusión del país en instancias de cuartos de final.

El primero en entrar en acción esta semana será Independiente del Valle, que el miércoles (19h30) recibirá en su estadio al Once Caldas por la Copa Sudamericana.

El equipo rayado, líder absoluto del fútbol ecuatoriano, mantiene su idilio con la Sudamericana, torneo que ya conquistó en 2019 y 2022. El equipo de Javier Rabanal llega sin mayores novedades al duelo contra un equipo colombiano que promete emociones fuertes.

Once Caldas tiene a Dayro Moreno como máximo artillero del torneo (8 goles), pero los rayados confían en su experiencia copera y en el temple que mostraron al eliminar a Mushuc Runa en la ronda anterior.

Mientras tanto, en la Copa Libertadores, los albos son el único club no argentino o brasileño en carrera. Con la memoria de su título histórico en 2008, Liga buscará hacer respetar la altura de Quito cuando reciba a Sao Paulo este jueves 18 en el estadio Rodrigo Paz Delgado (17h00).

El conjunto dirigido por Tiago Nunes ya dio un golpe sobre la mesa eliminando al vigente campeón Botafogo en octavos, y ahora quiere repetir la hazaña frente a un tricampeón continental.

De esta forma, el país futbolero tendrá dos frentes de batalla en la misma semana: la Libertadores, que en esta edición reúne a ocho campeones históricos, y la Sudamericana, donde cuatro sobrevivientes de la Libertadores se suman a tres excampeones y un debutante.

