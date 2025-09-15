Independiente del Valle y Liga de Quito entran en acción en la Sudamericana y Libertadores

El fútbol ecuatoriano vuelve a ponerse bajo los reflectores internacionales con dos representantes en las fases decisivas de los torneos de la Conmebol. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a>, en la <b>Copa Libertadores</b>, e <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle target=_blank>Indep</a><b></b> <b></b> <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/athletic-vs-arsenal-fecha-hora-donde-ver-piero-hincapie-champions-league-DB10115776 target=_blank></a> <b></b> <b></b>