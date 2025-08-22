Fútbol Internacional
Independiente de Avellaneda disputará sus próximos partidos sin hinchas, tras incidentes en la Copa Sudamericana

La Justicia argentina sentenció que Independiente de Avellaneda no podrá jugar con público sus próximos partidos del torneo nacional, hasta que termine la investigación por la violencia en la Copa Sudamericana.

   
    Independiente de Avellaneda jugará sin hinchas el próximo partido de la Liga de Argentina.( Redes sociales )
Agencias
EFE y Redacción
Este viernes 22 de agosto, la Justicia argentina determinó que Independiente de Avellaneda deberá jugar sin público en su estadio mientras se investigan los violentos incidentes ocurridos el miércoles entre sus hinchas y los de Universidad de Chile, durante la Copa Sudamericana.

La Fiscalía N° 4 de Avellaneda, que investiga los hechos ocurridos en las tribunas y las inmediaciones del estadio Libertadores de América, estableció que el club no podrá permitir el ingreso del público hasta que se realicen los peritajes en la escena, según un escrito judicial recogido por medios locales.

La medida implica que Independiente no podrá jugar con público el partido de este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina contra Platense, último campeón de Primera División.

El fiscal Mariano Zitto presentó un escrito en el que requirió que se disponga de manera preventiva "La clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizar el espectáculo en otro escenario".

Según el texto del fiscal, la medida se sostendrá hasta tanto se lleven a cabo la investigación judicial y las "gestiones conjuntas" entre el club y los organismos de seguridad de los Gobiernos nacional y provincial para determinar qué falló en el operativo policial del miércoles.

Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda.
Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda. ( EFE )

Además, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló que las autoridades ya identificaron a los ultras de Independiente que protagonizaron los violentos incidentes y adelantó que serán imputados por intento de homicidio.

Los incidentes en cuestión comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar objetos a los hinchas rojos.

Posteriormente, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

