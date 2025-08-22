Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre Washington

Este viernes 22 de agosto, <b>Donald Trump</b>, anunció que el sorteo para conocer las llaves de la fase de grupos del<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026> <b>Mundial 2026</b> </a>se realizará el 5 de diciembre en <b>Washington.</b> <b>Estados Unidos </b>será junto a <b>Ca</b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-amistosos-mexico-estados-unidos-canada-nueva-zelanda-fechas-rivales-mundial-2026-XN9935635></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>