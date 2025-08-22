Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre Washington

Este viernes 22 de agosto, Donald Trump, anunció que el sorteo para conocer las llaves de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Estados Unidos será junto a Canadá y México las sedes del próximo torneo mundialista que iniciará el 11 de junio hasta el 19 de julio.

El gigante norteamericano tendrá 11 sedes de las 16 en total, donde resaltan estadios como el MetLife (Nueva York), Mercedes Benz (Atlanta) o SoFi (Los Ángeles).

Por el momento hay 13 naciones clasificadas de manera oficial, pero se espera que el número se duplique en la próxima fecha FIFA en el mes de septiembre.

El Mundial de la FIFA tendrá una cifra récord de 104 partidos, siendo una revolución en la organización del certamen.