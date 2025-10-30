Fútbol Internacional
El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debutó con la selección de Portugal sub 16

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, jugó por primera vez con la selección sub de Portugal sub 16 en el torneo de la Copa de las Federaciones.

   
    Cristiano Ronaldo Júnior debutó con la selección de Portugal sub 16.( Redes sociales )
El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0).

Cristiano Júnior, extremo de 15 años, ingresó a la variante al minuto 90 cuando el marcador tenía un 2-0 a favor de los portugueses.

La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra.

Cristiano Ronaldo Júnior ingresó a la variante al minuto 90.
Cristiano Ronaldo Júnior ingresó a la variante al minuto 90. ( Redes sociales )

Cristianinho, como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la sub 16 tras una exitosa etapa con la sub 15.

En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

Al igual que Cristiano Ronaldo, Júnior juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín

