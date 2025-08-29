Un futbolista ecuatoriano jugará en Ronin FC, equipo de Ibai Llanos, en España

Ibai Llanos creó su propio equipo en el fútbol español para disputar en la cuarta categoría catalana, la más baja en su país, llamado Ronin FC y un jugador ecuatoriano estaría en la plantilla.

Josimar Quintero está cerca de convertirse en nuevo jugador del Ronin FC, después de estar varios días a prueba en el equipo y sorprender en los amistosos de pretemporada.

El streamer español confirmó que el volante de 28 años formará parte del plantel y que disputó el partido del pasado sábado, por lo que ya están por firmarlo.