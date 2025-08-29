Fútbol Internacional
29 ago 2025 , 12:54

Un futbolista ecuatoriano jugará en Ronin FC, equipo de Ibai Llanos, en España

Ronin FC, equipo de Ibai Llanos, anunció la contratación de Josimar Quintero para jugar en la cuarta categoría catalana.

   
    Josimar Quintero será el primer ecuatoriano en Ronin FC.( Redes sociales )
Ibai Llanos creó su propio equipo en el fútbol español para disputar en la cuarta categoría catalana, la más baja en su país, llamado Ronin FC y un jugador ecuatoriano estaría en la plantilla.

Josimar Quintero está cerca de convertirse en nuevo jugador del Ronin FC, después de estar varios días a prueba en el equipo y sorprender en los amistosos de pretemporada.

El streamer español confirmó que el volante de 28 años formará parte del plantel y que disputó el partido del pasado sábado, por lo que ya están por firmarlo.

Josimar Quintero jugará en la cuarta división catalana.
Josimar Quintero jugará en la cuarta división catalana. ( Redes sociales )

Quintero fue formado en la cantera del FC Barcelona, además de ser campeón de la UEFA Youth League con el Chelsea.

Josi tiene pasado por el Betis B, Espanyol B, Lleida y Real Monarchs de Estados Unidos. Su último equipo fue el Gudja United FC de Malta.

Ibai Llano creó su equipo en la cuarta categoría catalana.
Ibai Llano creó su equipo en la cuarta categoría catalana. ( Redes sociales )

Incluso, Josimar tiene experiencia con la selección de Ecuador al disputar con la sub 20 ante Brasil en el 2016.

Ronin se ubica en el grupo 25 de su categoría con 14 rivales para competir por un puesto en el ascenso.

