Futbolista alemán muere tras caer desde una telesilla a 70 metros de altura

El futbolista alemán Sebastian Hertner falleció a los 34 años tras sufrir un accidente mientras esquiaba en Montenegro. El hecho ocurrió en la estación de Savn Kuk, ubicada en el norte del país, donde el jugador cayó desde un telesilla a una altura aproximada de 70 metros.

Hertner, defensor del ETSV Hamburg, club de la quinta división del fútbol alemán, se encontraba de vacaciones junto a su esposa cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con el medio alemán Bild, una de las sillas se desprendió del cable y se inclinó hacia el lado donde estaba el futbolista, provocando su caída al vacío.

Su esposa también resultó gravemente herida, ya que quedó atrapada en la estructura y sufrió la fractura de una pierna. Ambos fueron atendidos por los equipos de emergencia.

El club ETSV Hamburg confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que expresó su pesar por la muerte de su capitán.

“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sebastian Hertner tras un trágico accidente durante sus vacaciones. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, escribió la institución.

Las autoridades locales informaron que el accidente se encuentra bajo investigación. Además, otros tres turistas quedaron atrapados en el telesilla y la estación fue cerrada de manera temporal.