El AS Roma presentó el proyecto para su construir su nuevo estadio

Roma, cuarto clasificado actualmente en la liga italiana de fútbol, presentó el proyecto para su futuro estadio, que debe ser construido en un barrio de la periferia de la capital italiana.

Este proyecto de viabilidad técnica y económica es la última etapa antes del proyecto ejecutivo, que servirá para iniciar las obras de construcción.

Según un comunicado, el plan es construir un estadio con "una arquitectura icónica inspirada en la tradición romana, con líneas modernas y lazos fuertes con el territorio local".

"La importancia de la obra por las dimensiones, la modernidad del estadio, el potencial impacto urbano y los plazos previstos permiten al estadio de Pietralata figurar entre los estadios potenciales para acoger la Eurocopa en 2032", sostuvo el club.

