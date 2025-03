La convocatoria de la selección de Ecuador para las Eliminatorias Sudamericanas generó muchas críticas; sin embargo, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dio su opinión de la lista.

El directivo habló de dos temas enespecífico el no llamado a ninguno de los jugadores de Liga de Quito y la convocatoria de Moisés Ramirez y Kendry Páez.

Inicialmente, Egas dijo que “son temas 100% de DT en los que yo no me meto en lo absoluto. Solamente le puedo decir que las conclusiones a las que ustedes (periodistas) llegan no tienen pies ni cabeza”, comentó al medio Fútbol Ecuador.

También, el presidente de la FEF explicó por qué no llaman a cualquier jugador, incluso a ninguno del actual campeón del fútbol ecuatoriano.

“El DT tiene su grupo consolidado y está a punto de ir al Mundial, no puede hacer de la Selección un tubo de ensayo”, añadió.