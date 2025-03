Gonzalo Plata fue convocado por Sebastián Beccacece para la selección de Ecuador, pero antes de sumarse a la concentración, ganó un título con el Flamengo.

Antes de su viaje a Quito, Plata fue importante para que el Fla gane el Campeonato Gáucho y reconoció su rol en el club.

"Me siento cada vez mejor, ganando un título más. Estoy sumando muchos minutos, estoy jugando. Estoy adaptándome de a poco a lo que es Flamengo, a lo que es el Mundo de Flamengo en Brasil. Voy sintiendo ese espíritu del Flamengo en mi corazón", precisó el futbolista.

Lea más: Jorge Célico desmiente rumores de su salida de Emelec

Además, Plata explicó su nuevo rol dentro del equipo, al jugar como nueve. “Me tengo que ir acoplando a cada una de las posiciones en las que me toca jugar. No tenemos a Pedro, no tenemos Bruno Henrique... Entonces,si Filipe Luis piensa que estoy apto para esa posición, lo voy a hacer", reconoció.