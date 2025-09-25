Ex jugador de la MLS aconseja a los futbolistas no fichar por el Inter Miami de Lionel Messi

Mateusz Klich tuvo una larga carrera en Europa, pero estuvo por tres temporadas en la MLS, y habló de los equipos que quieran fichar por el Inter Miami deberán pensarlo dos veces antes de hacerlo.

El futbolista polaco jugó dos años en el DC United y uno en el Atlanta United, pero consideró oportuno hablar del Inter Miami desde la llegada de Lionel Messi.

"No recomendaría ir al equipo de Miami, mientras Messi esté allí. El Inter es un desastre ahora mismo”, reconoció el defensor en el podcast Foot Truck.

Klich agregó que “la gente se está yendo. Messi y su padre están al mando. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento.”.

Incluso, el polaco cerró diciendo que “los entrenadores y fisioterapeutas se están yendo. Es un club mediocre", concluyó.

Desde la llegada de Messi al Inter Miami, el club cuenta con 15 futbolistas de habla hispana, entre ellos varios de los fichajes fueron jugadores argentinos y la contratación de Gerardo Martinoy y Javier Mascherano como entrenadores.