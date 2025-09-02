Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 09:05

Estos fueron los fichajes más caros del mercado de pases de 2025

El mercado de fichajes en Inglaterra, España e Italia finalizó este lunes y estos han sido los fichajes más caros.

   
  • Estos fueron los fichajes más caros del mercado de pases de 2025
    El sueco Alexander Isak en su firma de contrato con el Liverpool( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El mercado de transferencias de verano es uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol y una de las épocas más ocupadas para directivos y agentes. Aunque las fechas de apertura variaron entre las principales ligas, la actividad fue intensa en todo el continente europeo.

En España, Alemania e Italia, la ventana de transferencias abrió el 30 de junio, mientras que en Inglaterra y Francia lo hizo un poco antes, el 15 de junio.

Lea también: Los elogios de Mikel Arteta a Piero Hincapié, nuevo fichaje del Arsenal

Los futbolistas ecuatorianos tuvieron un papel destacado en este mercado. Se concretaron importantes transferencias, incluyendo el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal, la llegada de Pervis Estupiñán al AC Milán y el traspaso de Jeremy Sarmiento al Cremonese de Italia.

El gran protagonista del mercado de verano fue el Liverpool, que lideró el gasto con una inversión de alrededor de USD 500 millones. El club inglés realizó tres de las contrataciones más costosas de toda la ventana de transferencias.

Otro equipo que también tuvo un protagonismo notable fue el Manchester United, que se hizo con tres de los diez fichajes más caros del mercado.

  • Alexander Isak del Newcastle al Liverpool por USD 168 millones
  • Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool por USD 145 millones
  • Hugo Ekitiké del Eintracht de Fráncfort al Liverpool por USD 110 millones
  • Nick Woltemade del VfB Stuttgart al Newcastle por USD 99 millones
  • Benjamin Sesko del RB Leipzig al Manchester United por USD 89 millones
  • Bryan Mbeumo del Brentford al Manchester United por USD 87 millones
  • Victor Osimhen del Napoli al Galatasaray por USD 87 millones
  • Matheus Cunha del Wolverhampton al Manchester United por USD 86 millones
  • Martín Zubimendi de la Real Sociedad al Arsenal por USD 81 millones
  • Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich por USD 81 millones
    • Temas
    Mercado de fichajes
    Manchester United
    Liverpool
    Noticias
    Recomendadas