Estos fueron los fichajes más caros del mercado de pases de 2025

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mercado-de-fichajes target=_blank>mercado de transferencias de verano</a></b> es uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol y una de las épocas más ocupadas para directivos y agentes. Aunque las fechas de apertura<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/elogios-mikel-arteta-piero-hincapie-nuevo-fichaje-arsenal-AF10041100 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/hincapie-el-segundo-fichaje-mas-caro-en-la-historia-de-ecuador-arsenal-MC10037193 target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pervis-estupinan target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-sarmiento-italia-nuevo-jugador-cremonese-fichaje-FC10035123 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liverpool target=_blank><b></b></a><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manchester-united target=_blank></a></b>