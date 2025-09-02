Estos fueron los fichajes más caros del mercado de pases de 2025

El mercado de transferencias de verano es uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol y una de las épocas más ocupadas para directivos y agentes. Aunque las fechas de apertura variaron entre las principales ligas, la actividad fue intensa en todo el continente europeo.

En España, Alemania e Italia, la ventana de transferencias abrió el 30 de junio, mientras que en Inglaterra y Francia lo hizo un poco antes, el 15 de junio.

Los futbolistas ecuatorianos tuvieron un papel destacado en este mercado. Se concretaron importantes transferencias, incluyendo el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal, la llegada de Pervis Estupiñán al AC Milán y el traspaso de Jeremy Sarmiento al Cremonese de Italia.

El gran protagonista del mercado de verano fue el Liverpool, que lideró el gasto con una inversión de alrededor de USD 500 millones. El club inglés realizó tres de las contrataciones más costosas de toda la ventana de transferencias.

Otro equipo que también tuvo un protagonismo notable fue el Manchester United, que se hizo con tres de los diez fichajes más caros del mercado.