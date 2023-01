Enner Valencia sobre la situación de Moisés Caicedo: "la mejor manera es hablarlo con el club"

“Si él hablaba antes conmigo, yo le decía que no publique ese mensaje. Era que todo lo haga casa adentro. A mí también me tocó algo parecido estando en el West Ham, no me querían dejar salir y ni jugaba, entonces Chalo (Vargas) tuvo que ir a pelear con medio Inglaterra para dejarme salir”, aclaró Valencia

También, mencionó que “la mejor manera es hablarlo con el club. Pero lo hizo así, seguro alguien lo aconsejó. Seguramente se trata de una gran oportunidad y todos queremos que le vaya muy bien por la clase de persona que es”.

Enner Valencia opinó sobre la salida de Gustavo Alfaro. “Es una pena, porque el grupo estaba feliz con él. Ahora tiene que venir un entrenador ganador y seguro fortaleciendo a ese grupo maravilloso que se ha formado en la selección”.

“En los mundiales ya no estamos para ir a participar, estamos para ir a ganar; necesitamos un entrenador que piense así. Hay que buscar un DT ganador”, se refirió Valencia sobre que debe tener el nuevo entrenador del Ecuador.