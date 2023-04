Sudamericano Sub 17: Ecuador goleó 4-0 a Colombia y es líder del Grupo A

Ecuador dominó a su rival de principio a fin. Allen Obando, Geremy de Jesús y Kendry Paéz fueron las figuras de la selección en este encuentro. La defensa colombiana no pudo controlar a este tridente que ilusiona a más de uno.

En la segunda parte llegó la lluvia de goles en el Christian Benítez. Después de los cambios realizados por el entrenador Diego Martínez, le dio más movilidad al medio campo ecuatoriano.

Al minuto 76, Kendry Páez, el 10, envió un pase preciso para que Geremy de Jesús anote el 2-0. Al 82, Allen obando marcó su segundo gol en su cuenta personal y el tercero del partido.



Faltaban pocos minutos para que terminara el cotejo y Bermúdez puso la cuarta, incluso el mismo jugador estuvo cerca de anotar el quinto, pero el poste lo impidió.

Ecuador la próxima fecha descansa, luego se enfrentará ante Uruguay, quien empató ante Colombia 0-0, este cotejo se llevará a cabo el 5 de abril a las 19:00.





















La Selección de Ecuador en su debut empató ante Brasil 2-2 en la primera fecha del Sudamericano sub 17 que se desarrolla en nuestro país. La ‘mini tri’ se encuentra en el segundo lugar del Grupo A con un punto.

Este jueves 30 de marzo inició el Sudamericano Sub 17 en Ecuador, a pesar de que la cancha no estaba en perfectas condiciones, no impidió para que las selecciones dejen todo en el terreno de juego. Colombia y Uruguay abrieron el torneo con un empate 0-0.

En el segundo partido, Brasil ganaba 2-0, pero faltando 3 minutos para que termine, Ecuador lo empató con garra. Chile, selección que también pertenece a este grupo, descanso. El próximo encuentro de la tricolor será ante Colombia este sábado 1 de abril en el estadio Christian Benítez, a las 19:00.