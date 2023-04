Sudamericano sub 17: Hora, fecha y canales para ver Ecuador vs. Colombia

La Selección de Ecuador en su debut empató ante Brasil 2-2 en la primera fecha del Sudamericano sub 17 que se desarrolla en nuestro país. La ‘mini tri’ se encuentra en el segundo lugar del Grupo A con un punto.

Este jueves 30 de marzo inició el Sudamericano Sub 17 en Ecuador, a pesar de que la cancha no estaba en perfectas condiciones, no impidió para que las selecciones dejen todo en el terreno de juego. Colombia y Uruguay abrieron el torneo con un empate 0-0.

En el segundo partido, Brasil ganaba 2-0, pero faltando 3 minutos para que termine, Ecuador lo empató con garra. Chile, selección que también pertenece a este grupo, descanso. El próximo encuentro de la tricolor será ante Colombia este sábado 1 de abril en el estadio Christian Benítez, a las 19:00.

