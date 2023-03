Sudamericano sub 17: Estadio Monumental de Barcelona reemplazará al 'Chucho' Benítez tras presentar problemas

La primera jornada del Sudamericano sub 17 empezó este jueves 30 de marzo con dos partidos del grupo A, en el estadio Cristhian 'Chucho' Benítez de Guayaquil. Colombia vs Uruguay y Ecuador vs Brasil fueron los compromisos que desnudaron la fragilidad del campo de juego del escenario deportivo.

Y, es que en apenas dos juegos, además de la lluvia, la cancha quedó con bastantes baches y problemas, algo que no ha pasado desapercibido en la Conmebol.

Según informes del periodista Daniel Navas, la entidad deportiva se acercó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), para notificar sobre los limitantes en el debut del torneo y buscó un cambio de última hora.

De esta forma, se decidió que después de la segunda jornada (sábado), se cambie al estadio Monumental de Guayaquil para la próxima semana.

Cabe indicar que la fase de grupos está dividida en dos grupos, A y B, dejando al primero disputando todos sus encuentros en el estadio Chucho Benítez y el otro en el estadio George Capwell.

Finalmente, todos los cotejos restantes pasarán a la casa del Barcelona SC.