El Santos de Neymar se hunde ante Flamengo y peligra su estadía en primera división

Flamengo derrotó a Santos 3-2 este domingo en un encuentro correspondiente a la jornada 33 del Brasileirão, manteniéndose cerca del líder Palmeiras.

El equipo rojinegro dominó en el Maracaná, anotando tres goles y encaminándose a una victoria cómoda. Sin embargo, Santos marcó dos goles en dos minutos pero reaccionó demasiado tarde y no pudo evitar la derrota.

Gonzalo Plata no jugó por suspensión y el equipo de Filipe Luis con esta victoria igualó en puntos (68) al Palmeiras y jugará este domingo contra Mirassol como visitante.

Santos, con Neymar de titular, habría escapado de la zona de descenso con una victoria este domingo. El equipo permanece con 33 puntos y en el puesto 17 de la clasificación, a dos puntos del Vitória, el primer equipo fuera de la zona de descenso.

El siguiente encuentro del Santos es ante el líder de la clasificación, Palmeíras, este sábado.