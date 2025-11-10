El Santos de Neymar se hunde ante Flamengo y peligra su estadía en primera división

<b>Flamengo derrotó a Santos 3-2 </b>este domingo en un encuentro correspondiente a la jornada 33 del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/futbol-brasileno target=_blank>Brasileirão</a></b>, manteniéndose cerca del líder Palmeiras. <b>El equipo rojinegro dominó en el Maracaná</b>, anotando<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/filipe-luis-perdido-apoyo-plantel-flamengo-culpa-gonzalo-plata-brasil-HL10395255 target=_blank></a><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sorprendente-explicacion-gonzalo-plata-mal-momento-flamengo-KK10388417 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>