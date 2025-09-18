El aficionado que se encaró con Diego Simeone tachó de "cobarde" al argentino

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue expulsado en el minuto 93 del partido de la Champions League contra el Liverpool tras el 3-2 de Virgil Van Dijk, se enfrentó después de ese gol a un aficionado detrás del banquillo que lo había insultado “todo el partido, gestos incluidos”.

"Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando”, explicó sobre ese momento a las cámaras de Movistar.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Jonathan Poulter, aficionado del Liverpool, trató de aclarar la situación con el técnico del Atlético de Madrid, que le recriminó su actitud durante el partido.

"Creo que es un poco cobarde. La prensa le preguntó que qué había pasado. No hubo ningún insulto racista ni por mi parte ni por cualquier otra".

"Tengo mensajes en todos sitios preguntándome que qué dije. Solo le dije "jódete, hemos ganado". Es lo mismo que nos hicieron a nosotros cuando empataron. Su asistente estaba celebrando enfrente de nosotros", agregó.

Este aficionado ya fue condenado a tres años sin poder entrar a Anfield en 2015 tras amenazar al acompañante de una persona en silla de ruedas durante la despedida de Steven Gerrard en ese mismo año.