Fútbol Internacional
17 sep 2025 , 16:12

Liverpool venció de forma agónica al Atlético de Madrid en la Champions League

Los ‘Reds’ vencieron 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield con un cabezazo salvador de Virgil van Dijk en el minuto 92, desatando la euforia en las gradas y dejando sin premio a un combativo equipo español.

   
  • Liverpool venció de forma agónica al Atlético de Madrid en la Champions League
    Virgil van Dijk, defensor del Liverpool.( Liverpool )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La UEFA Champions League 2025/26 no pudo tener un mejor arranque para el Liverpool FC. En un duelo cargado de emociones y dramatismo, los ‘Reds’ vencieron 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield con un cabezazo salvador de Virgil van Dijk en el minuto 92, desatando la euforia en las gradas y dejando sin premio a un combativo equipo español.

El inicio fue un vendaval rojo. Apenas al minuto 4, Andrew Robertson sorprendió con una aparición ofensiva fulminante para abrir el marcador con un remate potente desde la banda. Y antes de que el Atlético pudiera reaccionar, Mohamed Salah aumentó la ventaja con una jugada individual de fantasía: dejó atrás a dos defensores y definió con frialdad ante Jan Oblak, poniendo el 2-0 en apenas seis minutos.

Lea: Kane lidera triunfo del Bayern Múnich sobre el Chelsea de Caicedo

El conjunto dirigido por Diego Simeone, fiel a su estilo de resistencia y contraataque, fue encontrando su ritmo con el paso de los minutos. Marcos Llorente descontó justo antes del descanso, al 48’, con un disparo lejano que sorprendió a Alisson y devolvió la tensión al partido.

Ya en la recta final, cuando el Liverpool parecía controlar el juego, Llorente apareció de nuevo al 82’ para culminar un contragolpe letal y firmar el 2-2, enmudeciendo momentáneamente a Anfield.

Pero el golpe final lo dio el capitán. En el minuto 92, un córner ejecutado con precisión por Trent Alexander-Arnold encontró la cabeza de Van Dijk, que se elevó por encima de todos para sentenciar el 3-2 definitivo y asegurar los primeros tres puntos para el Liverpool.

Temas
Champions League
Liverpool
Atlético de Madrid
Inglaterra
Noticias
Recomendadas