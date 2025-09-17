Copa Libertadores: Palmeiras le dañó la fiesta a River Plate

Lo que prometía ser una fiesta inolvidable para River Plate en su estadio Monumental terminó siendo una amarga noche. Palmeiras, con autoridad y fútbol, silenció a más de 80 mil hinchas con un primer tiempo arrollador que le bastó para llevarse un valioso triunfo por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño impuso condiciones desde el arranque. Apenas al minuto 5, el defensor paraguayo Gustavo Gómez apareció sin marca cerca del punto penal y, con un certero cabezazo, puso el 0-1 tras un córner mal defendido por la zaga local. River, desorganizado y desconcertado, no logró reaccionar a tiempo.

Lea: Once Caldas sorprende a IDV en Ecuador con doblete de Dayro Moreno

Durante más de 30 minutos, el dominio del equipo dirigido por Abel Ferreira fue absoluto. River, que cambió su esquema a un 3-5-2, se mostró inseguro y desarticulado. Palmeiras aprovechó esa fragilidad para ampliar la ventaja a los 41 minutos con una jugada rápida y una definición técnica impecable de Vítor Roque, que colocó el 0-2 y dejó en silencio al estadio.

En el segundo tiempo, River intentó la remontada con una serie de cambios ofensivos. Marcelo Gallardo mandó a la cancha a cinco jugadores, entre ellos los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, además de Lucas Martínez Quarta, quien descontó a los 89 minutos con un potente remate desde fuera del área que devolvió algo de esperanza.

Sin embargo, no fue suficiente. Palmeiras supo sostener la ventaja y controló los intentos desesperados del equipo argentino en los minutos finales. El 1-2 deja al cuadro brasileño en una posición privilegiada para el partido de vuelta en São Paulo, donde buscará sellar su pase a semifinales y continuar su camino hacia un nuevo título continental.

River, por su parte, deberá apelar a la épica si quiere revertir el marcador y seguir con vida en la Copa. El Monumental, que esperaba celebrar, terminó presenciando una clase magistral de fútbol visitante.