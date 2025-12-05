Fútbol Internacional
Ecuador volverá a enfrentar a Alemania en un Mundial

El sorteo del Mundial 2026 deparó que Ecuador vuelva a enfrentar a Alemania en un partido de la fase de grupos de una cista mundialista, igual que en el 2006

   
    La selección de Ecuador perdió 3-0 ante Alemania en el Mundial 2026.( Redes sociales )
La selección de Ecuador conoce sus rivales para disputar la fase de grupos del Mundial 2026 y La Tri cayó en la zona de Alemania, pero no será su primer enfrentamiento.

Esta no será la primera ocasión que el equipo de todos vaya a enfrentar al cuadro europeo, ya que el duelo se dio por primera vez en el Mundial 2006.

En la segunda cita mundialista en la historia de Ecuador, en el 2006, La Tri le tocó en el grupo de Alemania, Polonia y Costa Rica.

¿Quién será el primer rival de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

La selcción de Ecuador enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curaçao.
La selcción de Ecuador enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curaçao. ( API )

Así fue la última vez que Ecuador enfrentó a Alemania en el Mundial.

La selección de Ecuador perdió 0-3 ante Alemania en la última fecha de la fase de grupos. Miroslav Klose y Lukas Podolski anotaron los goles.

En esa ocasión, La Tri pasó como segundo de su grupo y consiguió la histórica clasificación para los octavos de final.

Sin embargo, Ecuador quedó eliminado en esa ronda, tras perder 1-0 ante Inglaterra con gol de David Beckham.

Ahora, La Tri jugará ante Alemania, Costa de Marfil y Curaçao en el grupo E.

