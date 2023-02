"Ecuador debe saber a qué quiere jugar", apunta Juan Carlos León, DT de Orense SC

El director técnico de Orense Sporting Club, el ecuatoriano Juan Carlos León, se refirió a los lineamientos que debería seguir la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a la hora de escoger a un cuerpo técnico para que comande el proceso mundialista 2026. Asimismo, sostiene que las distintas categorías de la Selección no pueden jugar de distinta manera, y para lograrlo, la institución 'debe saber a qué quiere jugar'.

"A la FEF hay que preguntarles qué quieren, qué modelo de juego para las formativas. La selección mayor no puede jugar distinta a la sub 20, y que la sub 17 juegue con otro modelo. Se busca a un DT para que traiga un modelo y no es así, la institución es la que debe saber a qué quiere jugar", aseveró 'Pechón' en diálogo con el programa Futboleros de radio WQ.

Por otro lado, mostró su respaldo a la selección sub-20 que no pasa por un buen momento en el Sudamericano que se disputa en Colombia, aunque aún posee chances de clasificar al Mundial de Indonesia. "Todo el respaldo para Jimmy (Bran, entrenador de la sub-20). Aparte de colega, es amigo. Para mí no tuvo suficiente tiempo para trabajar en la Selección. Jimmy ya estuvo en la última parte, es algo que no se puede obviar", analizo León.

"No es la misma camada de jugadores. Ellos (la campeona en el 2019) son de la más privilegiada y por eso ya están con la (selección) mayor. No todas las generaciones son iguales. A la interna hay que ver qué pasa, el problema no es de Jimmy o de los jugadores, es estructural. Ahora también hagámonos cargo, porque todos al clasificar se sentían parte de, ahora no", indicó.

Finalmente, dijo que si no se clasifica al Mundial habrá que trabajar en las futuras generaciones. "Ver qué corregir para mejorar. Al que está en la cabeza lo quieren corregir, pero insisto, no tuvo mucho tiempo para poder implementar su idea", concluyó el profesional ecuatoriano.