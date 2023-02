Beccacece: "Ecuador es una posibilidad para mi futuro...nos llamó Francisco Egas"

Sebastián Beccacece, director técnico argentino, habló sobre la posibilidad de fichar por la selección ecuatoriana de fútbol, sabiendo que es una opción que interesa a la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol).

En conversaciones con ESPN, el estratega argentino afirmó: "Es una de las posibilidades, siempre estamos abiertos a eso. En este tiempo fuimos viendo algunas opciones y estamos ilusionados (con el grupo de trabajo), porque en realidad todo empezó con una corazonada. Empezamos a ver a Ecuador (en el Mundial), por un tema de instinto, nos gustó la pasión, la juventud y la rebeldía. Lo que hizo Gustavo Alfaro nos pareció muy interesante".

Profundizando, Beccacece reconoció que Francisco Egas, presidente de la FEF, lo contactó: "El 18 de enero nos llamó de la FEF Francisco Egas, nos dijo que era una de las posibilidades (dirigir a Ecuador). Así que esa corazonada tuvo efecto, por lo menos para estar en el radar, para ser escuchado y para llevar una idea que empezó con una imaginación. Después partirá de una decisión personal de su presidente y de su federación, pero para nosotros como grupo de trabajo es un honor poder ser uno de los candidatos”.

¿Cuánto dinero piden Gareca y Beccacece para dirigir la 'Tri'?

Por último expresó: “Imagino que se va a definir la semana que viene o en 10 días, no más que eso... veremos. Me encanta el desarrollo de un proceso de selección. Hay una camada de futbolistas jóvenes, que me hace recordar mucho a esa camada de futbolistas chilenos. Creo que podemos continuar con esto muy bueno que hizo Gustavo Alfaro y darle nuestra impronta. Me tiene muy entusiasmado e ilusionado, y esto es como cuando uno prepara un partido. Ya expusimos, estudiamos y después la decisión tiene que ver con la directiva y el presidente”.