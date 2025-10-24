Fútbol Internacional
24 oct 2025 , 19:55

Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en El Alto por la Liga de Naciones Femenina

La Tri femenina se impuso con goles de Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores contra Bolivia por la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina

   
    Karen Flores de Ecuador celebra un gol contra Bolivia en el estadio Municipal de El Alto (Bolivia). ( EFE )
Ecuador inició su paso por la Liga de Naciones Femenina con una goleada a domicilio a Bolivia por 0-4 en los más de 4 000 metros de altitud de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

La Tri femenina se impuso con goles de Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores, en el encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto, el fortín de la Verde.

Las dirigidas por Eduardo Moscoso tuvieron una apertura temprana del marcador, con un gol en el minuto tres que nació en un tiro de esquina ejecutado por Fiorella Pico.

El remate conectó con Rodríguez, que encajó un cabezazo, sorprendiendo a la guardameta boliviana Jodi Medina, quien tuvo una reacción tardía y terminó viendo cómo se le iba el balón por el lado derecho del arco.

En el minuto 14, las ecuatorianas intentaron ampliar la cuenta mediante una llegada de Jessy Caicedo que hizo un pase a Barahona, pero en el intento, la delantera chocó con la guardameta Medina y la pelota salió por un costado.

Al plantel del boliviano Juri Villarroel le costó mantener la posesión del balón y avanzar más allá de la mitad de la cancha.

En los minutos de descuento de la primera mitad, la Verde femenina obtuvo un tiro libre ejecutado por Karla Ticona, cuyo disparo fue fuerte, pero fue contenido en dos tiempos por la arquera ecuatoriana Liceth Suárez.

El partido fue más ágil en el segundo tiempo, con algo más de dominio ecuatoriano, pero con las bolivianas más activas y concentradas en pos de acortar distancias.

La segunda conquista de la Tri femenina llegó también tempranamente, en el minuto 48, mediante un tiro libre de la recién ingresada Cedeño, que pateó hacia el lado derecho, dejando poco margen a la reacción de Medina, que no alcanzó a contenerlo.

El plantel ecuatoriano amplió aún más su ventaja en el minuto 78, con una jugada combinada entre la recién ingresada Nicole Charcopa que hizo un buen pase para que Barahona anotara de cabeza.

La capitana de la Verde, Ana Paula Rojas, intentó desbordar minutos después, y aunque tuvo una buena llegada, la jugada quedó invalidada por posición adelantada.

La recién ingresada Flores marcó el cuarto en el 86 tras recibir un pase de Bolaños, sentenciando la suerte de ambos planteles.

