Fútbol Internacional
17 sep 2025 , 13:14

Director deportivo del Querétaro: “Los jugadores ecuatorianos son muy importantes en nuestro equipo”

El director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, explicó los motivos para las contrataciones de Michael Carcelén y Edison Gruezo, además dio detalles de su alianza con el Aucas.

   
    Michael Carcelén, nuevo jugador del Querétaro.( Redes sociales )
Fuente:
El Querétaro cuenta con varios futbolistas ecuatorianos en su plantel, además contrató a dos jugadores del Aucas, y plantel tener un proyecto con más futbolistas del país en los próximos años.

El director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, explicó que cuentan con una alianza con el Aucas, después de firmar a Michael Carcelén y Edison Gruezo.

“El objetivo de incorporar jugadores ecuatorianos en el futuro. El tiempo y los resultados marcarán cómo se desarrollará esta sociedad, pero ya vemos qué futbolistas como Carcelén pueden aportar un salto de calidad al equipo, mientras Gruezo tiene un gran futuro”, destacó el mexicano.

Junto al cuerpo técnico, analizamos a futbolistas que se adapten a nuestro modelo de juego y que nos ayuden a alcanzar objetivos importantes

El director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, habló de los fichajes de los ecuatorianos.
El director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, habló de los fichajes de los ecuatorianos. ( Redes sociales )

Además, el director deportivo reveló que “los jugadores ecuatorianos en nuestro equipo son muy importantes, y queremos que sus convocatorias a la selección dependan de su rendimiento con el Querétaro”.

De la Torre agregó que “así como en su momento destacaron figuras como Antonio Valencia, actualmente seleccionamos a los jugadores en Ecuador mediante un proceso de scouting tecnológico inglés". ”, cerró.

Actualmente, Querétaro cuenta con Jhonatan Perlaza, Jhojan Julio, Michael Carcelén y Edison Gruezo.

