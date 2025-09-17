Director deportivo del Querétaro: “Los jugadores ecuatorianos son muy importantes en nuestro equipo”

El Querétaro cuenta con varios futbolistas ecuatorianos en su plantel, además contrató a dos jugadores del Aucas, y plantel tener un proyecto con más futbolistas del país en los próximos años.

El director deportivo del Querétaro, Álvaro de la Torre, explicó que cuentan con una alianza con el Aucas, después de firmar a Michael Carcelén y Edison Gruezo.

“El objetivo de incorporar jugadores ecuatorianos en el futuro. El tiempo y los resultados marcarán cómo se desarrollará esta sociedad, pero ya vemos qué futbolistas como Carcelén pueden aportar un salto de calidad al equipo, mientras Gruezo tiene un gran futuro”, destacó el mexicano.

Lea más: ¡Moisés Caicedo titular! Esta es la alineación del Chelsea​​