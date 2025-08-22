Fútbol Internacional
De Zerbi en rueda de prensa sobre Rabiot: "No voy a prostituirme por un jugador"

El técnico italiano Roberto de Zerbi arremetió en rueda de prensa al ser preguntado por la situación de Adrien Rabiot, confirmando que no volverá a jugar con el Olympique de Marsella.

   
En rueda de prensa previa al encuentro de la segunda jornada de la liga, Roberto de Zerbi, director técnico del Olympique de Marsella, fue claro al respecto de la situación del mediocampista Adrien Rabiot y arremetió contra la mamá del jugador, Veronique Rabiot.

“No voy a prostituirme por un jugador que nos hace ganar partidos. En un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean con un compañero en el suelo porque perdió el conocimiento, ¿Qué debe hacer el empleador? Dos soluciones: o la suspensión o el despido".

El italiano expresa que el club está por encima de todo. "Antes de los jugadores, está el entrenador y el club". También recriminó al entorno del mediocampista, concretamente a la mamá, por haber ‘mentido’ respecto al incidente de la pelea.

De Zerbi afirmó que la consecuencia principal de la pelea era apartarlos del primer equipo: “Estos son los hechos: el lunes, cuando comunicamos la decisión a los jugadores, era temporal. Luego, la situación se descontroló, no por culpa del Marsella, sino por el entorno".

El técnico declaró que Rabiot habló con el para pedirle disculpas por los acontecimientos y de como se había manejado toda la situación. Finalmente, el italiano arremetió contra la mamá y agente de Rabiot declarando que en el entorno del jugador se dicen cosas falsas.

"La madre olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán en París. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío propio. Es una decisión justa, en el campo hay que mostrar "cojones", como dicen. Pero no entre compañeros. Nadie debe creerse más fuerte que el club".

