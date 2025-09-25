Fútbol Internacional
25 sep 2025 , 10:37

Dayro Moreno sobre la derrota ante IDV: "Fue un fracaso, desilusión y tristeza con la gente que nos vino a apoyar"

Pese a la eliminación, Dayro Moreno se mantiene como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, con 13 tantos.

   
  
    Dayro Moreno lamenta la eliminación de Once Caldas contra Independiente del Valle en Copa Sudamericana ( EFE )
El delantero colombiano Dayro Moreno, goleador de Once Caldas y de la actual edición de la Copa Sudamericana, se pronunció sobre la eliminación de su equipo a manos de Independiente del Valle.

El conjunto ecuatoriano avanzó a semifinales tras imponerse en la tanda de penales, luego de igualar la serie global.

En declaraciones para ESPN, Moreno no ocultó su frustración por la derrota: “Fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros”.

Lea también: Así reaccionó la prensa de Colombia al triunfo de IDV sobre Once Caldas por Copa Sudamericana

El atacante también reconoció que el equipo perdió la concentración en momentos clave del partido: “Entramos un poco desconcentrados, ellos nos cobraron. Así es el fútbol: al que está desconcentrado, le cobran”.

Moreno agregó que la falta de intensidad desde el inicio fue otro de los factores que pesaron en el resultado: “Nos faltó eso desde el primer minuto, reactividad. Tuvimos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Ahora toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la liga”.

Pese a la eliminación, Dayro Moreno se mantiene como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, con 13 tantos.

