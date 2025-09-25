Así reaccionó la prensa de Colombia al triunfo de IDV sobre Once Caldas por Copa Sudamericana

Pese a que Once Caldas tuvo una ventaja de 2-0 conseguido en el duelo de ida contra Independiente del Valle, no pudo sostener ese resultado y fue eliminado en penales (5-4).

La prensa de Colombia reaccionó a la sorpresiva derrota de Once Caldas, puesto que era el favorito para quedarse con esta serie.

"Independiente del Valle atormentó a Once Caldas en Sudamericana: todo se definió por penales", tituló el medio Semana.

"Once Caldas flaqueó y salió de Copa Sudamericana; Independiente del Valle le ganó 5-4 en penaltis", rotuló el canal Caracol en su página web.

Por su parte, el Tiempo, escribió: "Once Caldas se fue en blanco: Independiente del Valle lo sacó de la Copa Sudamericana en lanzamientos desde el punto penalti".

Ahora, Independiente del Valle se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro en las semifinales, con el objetivo de llegar a su cuarta final de la Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce a esta competición.