25 sep 2025 , 09:42

Así reaccionó la prensa de Colombia al triunfo de IDV sobre Once Caldas por Copa Sudamericana

Independiente del Valle igualó la serie y en penales (5-4) eliminó a Once Caldas y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
    Jáider Riquett (i) de Once Caldas disputa el balón con Claudio Spinelli de Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ( EFE )
Pese a que Once Caldas tuvo una ventaja de 2-0 conseguido en el duelo de ida contra Independiente del Valle, no pudo sostener ese resultado y fue eliminado en penales (5-4).

La prensa de Colombia reaccionó a la sorpresiva derrota de Once Caldas, puesto que era el favorito para quedarse con esta serie.

"Independiente del Valle atormentó a Once Caldas en Sudamericana: todo se definió por penales", tituló el medio Semana.

"Once Caldas flaqueó y salió de Copa Sudamericana; Independiente del Valle le ganó 5-4 en penaltis", rotuló el canal Caracol en su página web.

Por su parte, el Tiempo, escribió: "Once Caldas se fue en blanco: Independiente del Valle lo sacó de la Copa Sudamericana en lanzamientos desde el punto penalti".

Ahora, Independiente del Valle se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro en las semifinales, con el objetivo de llegar a su cuarta final de la Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce a esta competición.

