18 ago 2025 , 08:54

Chelsea comienza su búsqueda de defensor central

Tras los rumores de la posible incorporación de Piero Hincapié, el Chelsea está en busca de un zaguero central tras la lesión del inglés Levi Colwill.

   
    Foto archivo del defensor italiano Alessandro Bastoni. ( Redes )
Redacción
El Chelsea empató este domingo ante el Crystal Palace en el inicio de la Premier League para los blues. Sin embargo, el equipo de Londres sigue en la búsqueda de un defensor central que pueda suplir la baja del zaguero inglés de 22 años, Levi Colwill.

El pasado 7 de agosto el club informó la baja de Colwill, una lesión del ligamento cruzado anterior y se estima que estará fuera entre seis y nueve meses.

Lea también: ¿Hincapié al Chelsea?: Maresca confirma que ha pedido al club un defensa central

Según informa el medio italiano la Gazzetta dello Sport, el Chelsea habría ofrecido USD 58 millones al Inter de Milán por el italiano Alessandro Bastoni.

Oferta que el Inter rechazó cortésmente según el medio italiano. El defensor central de 26 años tiene actualmente un valor de USD 105 millones.

Varios medios internacionales aseguran que la salida de Piero Hincapié del Bayern Leverkusen es complicada, por consecuente los blues buscan otras opciones en el mercado.

