Caso Dani Alves: el jugador rompe el silencio desde la cárcel

El jugador de Brasil, Dani Alves, a pocos días de cumplir cinco meses en prisión, habló por primera vez para dar su primera versión de los hechos que ocurrieron el 31 de diciembre del 2022. El lateral fue acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

El exjugador del FC Barcelona atendió a la periodista Mayka Navarro en el locutorio número dos del Brians 2 (cárcel en la que pasó los últimos meses). Varios medios españoles, aseguran que la entrevista duró casi dos horas, donde el brasileño aprovechó para pedirle perdón a Joana Sanz, su todavía esposa.

“Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista desde que estoy aquí, para que la gente sepa lo que pienso. Que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo, de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó, ni con lo que yo hice”, comenzó el brasileño.

“Han sido, están siendo y serán días muy duros para ella. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo”, comentó Alves.

“Todo lo que pasó y no pasó allí dentro, solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, añadió el jugador sobre el caso que es acusado por violación.

"Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water", mencionó el jugador.

Alves apeló a la conciencia. "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal" y acotó “que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".

Dani Alves reitera su inocencia: "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz".