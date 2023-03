Caso Dani Alves: Su esposa pone fin a su matrimonio con una reveladora carta

El brasileño Dani Alves recibió otro duro golpe. Su esposa la modelo Joana Sanz anunció su separación con el jugador, a través de sus redes sociales. El futbolista esta en prisión al ser acusado de un supuesto abuso sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Sanz escribió una carta, la misma que compartió en su cuenta oficial de Instagram: “Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", dijo la esposa de Dani Alves.

“La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”, agregó la modelo.

