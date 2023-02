Dani Alves: exnovia del jugador sale en su defensa "él no es un violador"

Dani Alves sigue en prisión, a espera de un juicio que determine si es inocente o culpable del delito de agresión sexual, el cual fue acusado por una joven de solo 23 años de haberla agredido en los baños del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Alves, quien ya lleva más de un mes en prisión preventiva (entró a la cárcel el pasado viernes 17 de enero), ahora cumple un nuevo episodio de su vida. Y es que, la expareja del jugador del FC Barcelona, Sevilla, Sao Paulo, Juventus o PSG, Dinorah Santa Ana, ha dejado el silencio, y ha dejado un mensaje para él.

Caso Dani Alves: La defensa del jugador brasileño insiste en su inocencia y que nunca quiso huir

La primera es que cree al 100% en la inocencia de quien fuera su pareja y a quien sigue llevando sus negocios. A pesar de que ambos dieron por terminada su relación sentimental, continúan teniendo un vínculo profesional. Y la segunda es que el trato que está recibiendo el brasileño está siendo denigrante. Alves ya ha visto como se le rechazaba la libertad provisional en varias ocasiones.

"Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es violador, ¿cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza", expresó de forma enérgica ante 'El Programa de Ana Rosa'.

Caso Dani Alves: El jugador continuará en prisión preventiva y sin fianza

La expareja mantiene por todos los medios que el jugador no puede haber cometido los actos de los cuales se le acusa.

Después de cuestionar las formas que se lleva el caso en la justicia española, Dinorah afirma que es clave poder conocer a Alves como persona para poder hacer una valoración del caso. Y ella considera que lo que sucedió aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona no pudo ser la violación de quien fue compañero sentimental: "Toda la vida ha tenido una imagen impecable porque él es una persona impecable".

"Lo que sé es que Dani (Alves) es inocente y no entiendo por qué está en la cárcel. Confío al 100% en su inocencia". La versión ofrecida por su representante y gestora es la que también ha transmitido la familia del jugador, especialmente por boca de algunos de sus hermanos que han hablado con los medios de comunicación en diferentes momentos.

Lo cierto es que Alves sigue en prisión y el tiempo no juega a su favor en un caso polémico.