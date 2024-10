“Es un tema que lo he hablado con la directiva. Estoy a disposición de ellos, en lo que deseen hacer. Si me van a utilizar como extranjero o como nacionalizado, yo encantado ”, explicó con Depor.

Así mismo, desde la directiva del club le han sugerido a Garcés que analice nacionalizarse peruano y así ya no ocupe cupo de extranjero.

Esa opción de nacionalización le dejaría abierta la puerta para jugar con la selección de Perú; sin embargo, Carlos aseguró que no piensa en ese lado.

“Acá, cuando les va muy bien a los extranjeros, los nacionalizan para que no ocupen la plaza. Si me lo proponen, bienvenido sea, pero no es por un tema de selección en lo absoluto”, mencionó a El Canal del Fútbol.

Con la selección de Ecuador, Garcés ya disputó tres encuentros, dos partidos oficiales y un amistoso, por lo que no podría jugar con Perú.

Hace pocos días, Universidad César Vallejo anunció la nacionalización de Jairo Vélez.