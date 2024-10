El ganador de cinco balones de oro, anotó recientemente en un partido con su club, cuya celebración no fue el tradicional "SIU", más bien apuntó con sus dos índices al cielo , alegando que era una celebración especial, ya que aquel tanto se lo dedicó a su padre , quien falleció en el 2005 y no pudo ver todos los récord de su hijo .

Además, se tomó un espacio para señalar que ya no buscar ser el mejor del mundo, y que está enfocado en el juego colectivo del equipo, "ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane".

"Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar, ayudar al Al-Nassr y a mis compañeros a ganar", afirmó.