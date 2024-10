Leonardo Campana: "Me encantaría volver a jugar en Europa, tengo una deuda pendiente"

" La pandemia vino y no pude encontrar mi rumbo , salí a préstamo a Portugal, Suiza... y pasé momentos difíciles por mis lesiones ", agregó.

Leonardo, recordó su llegada a su primer equipo en el fútbol de primer nivel, "ese Wolverhampton volaba en el 2020 , teníamos un equipazo, me tocó estar en la banca . Raúl Jiménez, Adama Traoré, Diogo Jota, Pedro Neto, Joao Moutinho, Rubén Neves"

Leonardo Campana partió desde Barcelona SC al fútbol inglés. En el 2020, Wolverhampton se fijó en el joven delantero ecuatoriano y lo fichó por una cantidad cercana a los USD 2 millones , pero en su llegada a Inglaterra no pudo consolidar su juego.

"Acá en Miami me abrieron las puertas, me hicieron sentir especial y mi carrera empezó a coger un nuevo rumbo. Soy muy agradecido con los técnicos que he tenido acá y con los dueños del equipo", acotó.

"Me encantaría volver a Europa, tengo una deuda conmigo mismo, dejo todo en manos de Dios", finalizó Campana, que espera volver a tener la oportunidad de jugar en el fútbol de primer nivel para tener más posibilidades incluso, de poder ser convocado a la selección de Ecuador.